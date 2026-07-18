Afyonkarahisar'da FETÖ operasyonunda 6 şüpheli tutuklandı
Afyonkarahisar'da FETÖ'ye yönelik operasyonda gözaltına alınan 10 şüpheliden 6'sı tutuklandı, 4'ü adli kontrolle serbest kaldı.
Afyonkarahisar'da Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) yönelik operasyonda gözaltına alınan 10 şüpheliden 6'sı tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, örgütle bağlantılı olanlara yönelik çalışma yürüttü.
Toplanan delillerin ardından harekete geçen ekipler, örgütte faaliyet yürüttükleri iddia edilen 10 şüpheliyi, düzenlenen eş zamanlı operasyonla yakaladı.
Emniyetteki işlemleri tamamlanan zanlılar, adliyeye sevk edildi.
Şüphelilerden 6'sı çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı, 4'ü adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Kaynak: AA / Arif Yavuz