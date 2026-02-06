Haberler

Afyonkarahisar'da firari FETÖ hükümlüsü yakalandı

Afyonkarahisar'da kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari FETÖ hükümlüsü R.S, jandarma operasyonuyla yakalandı. Hakkında 14 yıl 2 ay hapis cezası olan şahıs, Dinar ilçesinde ele geçirildi.

Afyonkarahisar'da kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) hükümlüsü yakalandı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, terör suçlarından arananların yakalanmasına yönelik çalışma yaptı.

Bu kapsamda hakkında "anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs" suçundan 14 yıl 2 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan R.S, Dinar ilçesinde yakalandı.

Hükümlü, jandarmadaki işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.

Kaynak: AA / Arif Yavuz - Güncel
