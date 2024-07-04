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Afyonkarahisar'da Elektrikli Bisiklet Kazası: 1 Ölü, 3 Yaralı

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Afyonkarahisar'ın Evciler ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, hafif ticari araç ile elektrikli bisiklet çarpışması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı. Olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Afyonkarahisar'ın Evciler ilçesinde hafif ticari aracın elektrikli bisiklete çarpması sonucu 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı.

H.A (65) idaresindeki 48 R 5991 plakalı hafif ticari araç, Dinar ilçesi istikametine seyir haldeyken Gökçek köyü mevkisinde, tali yoldan çıkan R.B.K'nin (11) kullandığı elektrikli bisiklete çarptı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Sürücü R.B.K'nin olay yerinde hayatını kaybettiği kazada, bisiklette yolcu olarak bulunan M.S.Ç (11) ile hafif ticari araç sürücüsü H.A ve aynı araçtaki A.Ö (60) yaralandı.

Yaralılar, Sandıklı ve Dinar'daki hastanelere kaldırıldı.

Kaynak: AA / Güncel

Jandarma Evciler trafik Trafik Kazaları Yaşam Güncel Haberler

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