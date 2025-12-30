Afyonkarahisar'da 62 düzensiz göçmen yakalandı
Afyonkarahisar'da yapılan denetimlerde, DEAŞ ile bağlantılı olduğu belirlenen 62 düzensiz göçmen yurda yasa dışı yollarla girdiği gerekçesiyle yakalanıp sınır dışı edildi.
Afyonkarahisar'da yurda yasa dışı yollarla giren 9'u geçmiş dönemde DEAŞ'la iltisaklı 62 düzensiz göçmen sınır dışı edildi.
İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, il genelinde yeni yıl tedbirleri kapsamında düzensiz göçmenlerin yakalanmasına yönelik çalışma başlattı.
Ekipler, 289 yabancı uyruklunun sorgulamasını yaptı. Denetimlerde yurda yasa dışı yollarla girdikleri belirlenen 9'u geçmiş dönemde DEAŞ terör örgütüyle iltisaklı olan 62 düzensiz göçmen yakalandı.
Düzensiz göçmenler, işlemlerin ardından sınır dışı edildi.
Kaynak: AA / Arif Yavuz - Güncel