Afyonkarahisar'da düğünlerde havaya silahla ateş eden 5 şüpheli gözaltına alındı
Afyonkarahisar'da düğünlerde havaya silahla ateş eden 5 şüpheli gözaltına alındı. İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Susuz ve Çayırbağ beldeleri ile Köprülü köyündeki düğünlerde silahla havaya ateş edildiğini belirledi. Ekipler, genel güvenliği tehlikeye sokan 5 şüphelinin adresine düzenlediği operasyonda, 5 kurusıkı tabanca, 155 mermi ile 5 şarjör ele geçirdi. Gözaltına alınan 5 şüpheliye adli işlem uygulandığı bildirildi.
Afyonkarahisar'da düğünlerde havaya silahla ateş eden 5 şüpheli gözaltına alındı.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Susuz ve Çayırbağ beldeleri ile Köprülü köyündeki düğünlerde silahla havaya ateş edildiğini belirledi.
Ekipler, genel güvenliği tehlikeye sokan 5 şüphelinin adresine düzenlediği operasyonda, 5 kurusıkı tabanca, 155 mermi ile 5 şarjör ele geçirdi.
Gözaltına alınan 5 şüpheliye adli işlem uygulandığı bildirildi.