Afyonkarahisar'da "0 faizli kredi" ilanıyla dolandırıcılık yapan 2 şüpheli tutuklandı
Afyonkarahisar'da '0 faizli kredi' ilanıyla dolandırıcılık yapan 2 kişi gözaltına alındı ve tutuklandı. Bir kişinin 1 milyon 499 bin 770 lira dolandırılması üzerine gerçekleştirilen operasyonla zanlılar adliyeye sevk edildi.
Afyonkarahisar'da düzenlenen dolandırıcılık operasyonunda gözaltına alınan 2 zanlı tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, bir kişinin sosyal medyada "0 faizli kredi" ilanıyla 1 milyon 499 bin 770 lira dolandırılmasına ilişkin çalışma başlattı.
Ekipler, kimliğini belirlediği 2 şüpheliyi gözaltına aldı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılar, çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince tutuklandı.
Kaynak: AA / Arif Yavuz