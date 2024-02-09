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Afyonkarahisar'da demir yüklü tır menfeze devrildi, sürücü yaralandı

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Afyonkarahisar'ın Bolvadin ilçesinde demir yüklü bir tır, başka bir tıra çarparak menfeze devrildi. Kazada tır sürücüsü yaralandı ve hastaneye kaldırıldı.

Afyonkarahisar'ın Bolvadin ilçesinde menfeze devrilen demir yüklü tırın sürücüsü yaralandı.

M.Y, idaresindeki 42 V 4283 plakalı tır, Kemerkaya köyü yakınlarında yol kenarında bekleyen bir tıra çarpıp menfeze devrildi.

İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Kazada yaralanan tır sürücüsü, ambulansla Bolvadin Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kaynak: AA / Güncel

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