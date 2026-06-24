Afyonkarahisar'da DEAŞ operasyonu; 7 gözaltı

AFYONKARAHİSAR'da polisin DEAŞ silahlı terör örgütüne yönelik düzenlediği operasyonda 7 kişi yakalandı.

Afyonkarahisar İl Emniyet Müdürlüğü görevlilerince yapılan çalışmada, DEAŞ silahlı terör örgütü içerisinde faaliyet yürüttüğü belirlenen 3 şüphelinin kentte ikamet ettiği tespit edildi. Ayrıca yine DEAŞ'la irtibatlı, 'yabancı terörist savaşçı' olarak değerlendirilen ve bu nedenle yurda giriş yasağı bulunan 4 şüpheli daha belirlendi. Polisin düzenlediği operasyonda 7 şüpheli, ikametlerinde yakalandı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı