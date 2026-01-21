Haberler

Afyonkarahisar'da apartman dairesinde çıkan yangında 5 kişi dumandan etkilendi

Afyonkarahisar Cumhuriyet Mahallesi'ndeki bir apartmanda çıkan yangında 5 kişi dumandan etkilendi. İtfaiye ekipleri yangına müdahale ederken, sağlık ekipleri de dumandan etkilenen kişilere yardım etti.

Afyonkarahisar'da altı katlı apartmandaki bir dairede çıkan yangında 5 kişi dumandan etkilendi.

Cumhuriyet Mahallesi Aşağı Ambaryolu Caddesi'nde bulunan apartmanın dördüncü katındaki dairede henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Dumandan etkilenen 5 kişiden 3'ü kendi imkanlarıyla hastaneye başvurdu, 2'si ise ambulansla kaldırıldı.

İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın söndürüldü.

Kaynak: AA / Arif Yavuz - Güncel
