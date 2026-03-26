Afyonkarahisar'da otomobil bariyerlere çarptı, 5 kişi yaralandı
Afyonkarahisar'da bir otomobilin bariyerlere çarpması sonucu 5 kişi yaralandı. Olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edilirken, yaralılar hastanelere kaldırıldı.
S.P. idaresindeki 33 APJ 108 plakalı otomobil, Heybeli Termal mevkisinde bariyerlere çarptı.
İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Kazada yaralanan 5 kişi kentteki hastanelere kaldırıldı.
Kaynak: AA / Canan Tükelay