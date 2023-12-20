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Afyonkarahisar'da Aynı Aileden 4 Kişi Silahla Vurularak Öldürüldü

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Afyonkarahisar'ın Çayırbağ beldesinde bir evden silah sesleri duyulması üzerine yapılan incelemede, aynı aileden 3'ü kadın 4 kişinin silahla vurularak öldürüldüğü belirlendi. Olayın şüphelisi olarak Havva Ş'nin eski eşi Mert Muharrem T'nin arandığı bildirildi.

Afyonkarahisar'da aynı aileden 3'ü kadın 4 kişi silahla vurularak öldürüldü.

Merkeze bağlı Çayırbağ beldesi Uğur Mahallesi'ndeki bir evden silah sesleri duyulduğu ihbarı üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yapılan incelemede, Havva Ş, babası Adem Ş, annesi Cemile Ş. ve anneannesi Emine T'nin silahla vurularak öldürüldüğü belirlendi.

Olayın şüphelisi olarak Havva Ş'nin eski eşi Mert Muharrem T'nin arandığı bildirildi.

Boşanan çiftin 2019 yılında bir televizyon programına katılarak çocukların velayeti dolayısıyla karşı karşıya geldiği öğrenildi.

Vali Kübra Güran Yiğitbaşı, AA muhabirine, olay yerine jandarma ve sağlık ekiplerinin sevk edildiğini söyledi.

Yiğitbaşı, şüphelinin yakalanması için çalışmaların tüm kolluk kuvvetlerince sürdürüldüğünü belirterek, "Hemşehrilerimize başsağlığı, hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet diliyoruz. En kısa zamanda şüpheliyi yakalamak için tüm ekipler sahada çalışmalarını sürdürmektedir." dedi.

Kaynak: AA / Güncel

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