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Afyonkarahisar'da araçta 594 sentetik hap ele geçirildi, 2 şüpheli tutuklandı

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Afyonkarahisar'da Afyonkarahisar-İzmir kara yolundaki uygulama noktasında durdurulan araçta 594 sentetik hap ele geçirildi. Gözaltına alınan 2 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Afyonkarahisar'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan 2 şüpheli tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Afyonkarahisarf - İzmir kara yolundaki uygulama noktasında şüphe üzerine bir aracı durdurdu.

Ekipler, araçta yaptığı aramada 594 sentetik hap ele geçirdi.

Gözaltına alınan araçtaki T.G. ve S.Ö. emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Zanlılar, çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Kaynak: AA
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