Afyonkarahisar'da kaçakçılık operasyonunda 1 şüpheli tutuklandı
Afyonkarahisar'ın Çay ilçesinde şüphe üzerine durdurulan bir tırda 4 milyon 675 bin makarona el konuldu. Tırın sürücüsü, işlemlerinin ardından tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Afyonkarahisar - Konya kara yolu Çay ilçesinde şüphe üzerine bir tır durdurdu.
Aracın dorsesinde yapılan aramada, 4 milyon 675 bin dolu makaron ele geçirildi.
Operasyonda gözaltına alınan sürücü İ.A, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
Zanlı, çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince tutuklandı.
Kaynak: AA / Kadir Kiper