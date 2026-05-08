Afyonkarahisar'da kaçakçılık operasyonunda 1 şüpheli tutuklandı

Afyonkarahisar'ın Çay ilçesinde şüphe üzerine durdurulan bir tırda 4 milyon 675 bin makarona el konuldu. Tırın sürücüsü, işlemlerinin ardından tutuklandı.

Afyonkarahisar'ın Çay ilçesinde bir tırda ele geçirilen 4 milyon 675 bin makarona ilişkin gözaltına alınan sürücü tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Afyonkarahisar - Konya kara yolu Çay ilçesinde şüphe üzerine bir tır durdurdu.

Aracın dorsesinde yapılan aramada, 4 milyon 675 bin dolu makaron ele geçirildi.

Operasyonda gözaltına alınan sürücü İ.A, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Zanlı, çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Kaynak: AA / Kadir Kiper
