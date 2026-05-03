Afyonkarahisar'da Bahar Ortasında Kar Sürprizi: Yol Kapandı, Eğitime Ara Verildi

Afyonkarahisar'da öğleden sonra başlayan yoğun kar yağışı ve buzlanma nedeniyle Şuhut-Afyonkarahisar karayolu trafiğe kapandı. Araç kuyrukları oluşurken, Karayolları ekipleri kar küreme ve tuzlama çalışması başlattı. Sandıklı ve Sinanpaşa ilçelerinde yarın eğitime 1 gün ara verildi.

AFYONKARAHİSAR'da öğleden sonra bastıran kar yağışı hayatı olumsuz etkiledi. Şuhut - Afyonkarahisar karayolu, yoğun kar yağışı ve buzlanma nedeniyle Halımoru köyü mevkisinden itibaren trafiğe kapandı. Sandıklı ve Sinanpaşa ilçelerinde yarın eğitime ara verildi.

Afyonkarahisar'da baharın ortasında gelen kar ve soğuk sürprizi, sürücüleri hazırlıksız yakaladı. Kar yağışının şiddetini artırmasıyla birlikte özellikle Şuhut Rampası olarak bilinen bölgede araçlar ilerleyemedi. Yoğun kar birikintisi nedeniyle rampayı çıkamayan araçlar, yolun kapanmasına sebep olurken bölgede kilometrelerce uzunlukta araç kuyrukları oluştu.

KARAYOLLARI TEYAKKUZDA

Yolun trafiğe açılması için Karayolları ekipleri bölgeye sevk edildi. Ekipler, bir yandan kar kürüme çalışmalarını sürdürürken bir yandan da buzlanmaya karşı tuzlama çalışması yapıyor. Emniyet ve jandarma ekipleri ise Halımoru köyü kavşağından itibaren araç geçişlerini kontrollü sağlıyor. Zincirsiz ve hazırlıksız araçların geçişine izin verilmiyor.

Diğer yandan Afyon-Ankara yolunda ve Afyon-Kütahya yolunda da yoğun kar yağışı nedeniyle zaman zaman araç kuyrukları oluştu. Afyon - Ankara yolu üzerindeki Seydiler kavşağı da yoğun kar yağışı nedeniyle ulaşıma kapandı. Sandıklı ve Sinanpaşa ilçelerinde ise yarın eğitime 1 gün ara verildiği açıklandı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
