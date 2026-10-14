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Afyonkarahisar’da 146 öğrenci hafızlık icazet belgesi aldı

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Afyonkarahisar’da 146 öğrenci hafızlık icazet belgesi aldı
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Afyonkarahisar'da hafızlık eğitimini tamamlayan 146 öğrenci için hafızlık icazet merasimi düzenlendi.

Afyonkarahisar'da hafızlık eğitimini tamamlayan 146 öğrenci için hafızlık icazet merasimi düzenlendi.

Şehit Kerim Üye Konferans Salonu'nda gerçekleştirilen törende, Miftah Kur'an Kursu ile Altınoluk Metin Yurter Kız Kur'an Kursu'nda eğitimini tamamlayan 146 öğrenci, icazet belgelerini aldı.

Konuşmaların ardından şiirler ve ilahiler okundu. Hayırsever iş insanlarına da teşekkür belgeleri verildi.

Törene, Afyonkarahisar Vali Yardımcısı Celil Ateşoğlu, Diyanet İşleri Başkanlığı Eğitim Hizmetleri Genel Müdürü Sedide Akbulut, İl Müftü Yardımcısı Mevlüt Şahiner ve davetliler katıldı.

Kaynak: AA
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