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Afyonkarahisar Çay'da 20 yıl 13 gün hapis cezası olan firari E.S. berberde yakalandı

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Afyonkarahisar Çay'da uyuşturucu madde imal ve ticareti suçundan 20 yıl 13 gün hapis cezası bulunan cezaevi firarisi E.S., berberde yakalandı. 22 Eylül'de erkek kuaföründe tıraş olduğu belirlenen E.S., işlemlerinin ardından Çay Cumhuriyet Başsavcılığına sevk edildi.

AFYONKARAHİSAR'da kesinleşmiş 20 yıl 13 gün hapis cezasıyla aranan firari E.S. berberde yakalandı.

Çay İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Araştırma ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, aranan kişilerin yakalanmasına yönelik yürüttüğü çalışmalar kapsamında Konya İlamat ve İnfaz Bürosu tarafından 'Uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti' suçundan hakkında kesinleşmiş 20 yıl 13 gün hapis cezası bulunan cezaevi firarisi E.S.'yi takibe aldı. Ekiplerin yaptığı araştırmalar sonucunda firari E.S.'nin Yeşilyurt köyünde saklandığı ve zaman zaman ilçe merkezine gelip gittiği belirlendi. Sürdürülen teknik ve fiziki takip neticesinde, 22 Eylül günü E.S.'nin ilçedeki bir erkek kuaföründe tıraş olduğu tespit edildi. İş yerine düzenlenen operasyonla yakalanan E.S., emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından Çay Cumhuriyet Başsavcılığına sevk edildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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