Afyon haber: Sandıklı'da sağanak yağış...10 iş yerini su bastı - Haberler

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Afyon haber: Sandıklı'da sağanak yağış...10 iş yerini su bastı

Afyon haberlerine göre Sandıklı'da sağanak yağış...10 iş yerini su bastı Afyonkarahisar'ın Sandıklı ilçesinde yağan sağanak yağış sonrası çok sayıda iş yerini su basarken, Sandıklı Belediyesi'ne bağlı ekipler ise müdahalede yetersiz kaldı.

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Sandıklı'da sağanak yağış...10 iş yerini su bastı

AFYONKARAHİSAR - Afyonkarahisar'ın Sandıklı ilçesinde yağan sağanak yağış sonrası çok sayıda iş yerini su basarken, Sandıklı Belediyesi'ne bağlı ekipler ise müdahalede yetersiz kaldı.

Meteorolojinin günler öncesinden yaptığı uyarı sonrası ilçede sağanak yağış akşam saatlerinden başladı. Sağanak yağış bazı olumsuzlukları da beraberinde getirdi. Yeni sanayi sitesinde bulunan 10 iş yeri yağmur suyu nedeni ile zarar gördü. Su baskınlarında iş yerlerinde maddi hasarlar meydana gelirken, esnaf kendi imkanları ile suları tahliye ettiler.

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İhlas Haber Ajansı / Ali Bayar - Güncel

Karahisar su Güncel Haberler

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