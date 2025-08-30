Afşin'de Trafik Kazası: 10 Yaralı
Kahramanmaraş'ın Afşin ilçesinde, iki otomobilin çarpışması sonucu 10 kişi yaralandı. Yaralılar, sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından hastanelere kaldırıldı.
Afşin-Elbistan kara yolunun Çağılhan Mahallesi mevkisinde, 46 ADM 878 ile 35 KFU 81 plakalı otomobiller çarpıştı.
Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Kazada 10 kişi yaralandı.
Yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Afşin ve Elbistan Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Kaynak: AA / Deniz Doğan - Güncel