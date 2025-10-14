Haberler

Afşin'de Otomobil Çarpan Yaya Hayatını Kaybetti

Kahramanmaraş'ın Afşin ilçesinde bir otomobilin çarptığı 45 yaşındaki Nuray Bekiroğlu hastanede yaşamını yitirdi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Sürücüsünün kimliği henüz öğrenilemeyen 46 D 0810 plakalı otomobil, Afşin Bey Caddesi'nde yolun karşısına geçmeye çalışan Nuray Bekiroğlu'na (45) çarptı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerince Afşin Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Bekiroğlu, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.???????

Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.

Kaynak: AA / Deniz Doğan - Güncel
