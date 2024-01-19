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Afşin'de Öğrenciler Öğretmenlerinin Anısına Çörek Dağıttı

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Kahramanmaraş'ın Afşin ilçesindeki öğrenciler, 6 Şubat depremlerinde hayatını kaybeden öğretmenlerinin anısına çörek dağıttı. Öğrenciler, başlattıkları kampanya ile topladıkları parayı ayrıca hasta bir çocuğun tedavisine bağışladı.

Kahramanmaraş'ın Afşin ilçesinde öğrenciler, 6 Şubat depremlerinde hayatını kaybeden öğretmenlerinin hayrına çörek dağıttı.

Afşin Anadolu Lisesi öğrencileri, büyüklükleri 7,7 ve 7,6 olan Pazarcık ve Elbistan merkezli depremlerde eşi ile 5 yaşındaki ve 40 günlük bebeğiyle hayatını kaybeden Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Öğretmeni Ömer Kızıltepe'yi unutmadı.

Başlattıkları kampanya kapsamında para toplayan öğrenciler, öğretmenlerinin hayrına aldıkları çörekleri Eshab-ı Kehf Camisi'nde cuma namazı çıkışı dağıttı.

Öğrenciler, artan parayı da hasta bir çocuğun tedavisine destek olmak için bağışladı.

Öğrencilerden Yusuf Kemal Bayazıt, 6 Şubat'ta eşi ve çocukları ile hayatını kaybeden öğretmenlerinin anısına böyle bir etkinlik düzenledikleri için çok mutlu olduğunu söyledi.

Halime Başpınar da öğretmenlerini hatırlamak adına başlattıkları kampanya ile bir de hasta bebeğe destek olduklarını belirtti.

Kaynak: AA / Güncel

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