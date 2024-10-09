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Afşin'de Kamyon Şarampole Devrildi: Sürücü Hayatını Kaybetti

Afşin'de Kamyon Şarampole Devrildi: Sürücü Hayatını Kaybetti
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Kahramanmaraş'ın Afşin ilçesinde şarampole devrilen kamyonun sürücüsü Metin D., olay yerinde hayatını kaybetti.

Kahramanmaraş'ın Afşin ilçesinde, şarampole devrilen kamyonun sürücüsü hayatını kaybetti.

Metin D. idaresindeki 46 AEV 079 plakalı kamyon, Çağılhan Mahallesi'ndeki Büyükşehir Belediyesi Katı Atık Depolama Sahası'nda şarampole devrildi.

İhbar üzerine kaza yerine sevk edilen sağlık ekipleri, kamyonun altında kalan sürücünün yaşamını yitirdiğini belirledi.

Kaynak: AA / Deniz Doğan - Güncel

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