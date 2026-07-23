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Afrikalı öğrenciler kahvaltılı boğaz turu yaptı

Afrikalı öğrenciler kahvaltılı boğaz turu yaptı
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İstanbul'da eğitim gören Afrikalı öğrenciler, TADD'ın düzenlediği kahvaltılı boğaz turunda bir araya gelerek sosyalleşti ve İstanbul Boğazı'nı gezdi.

İstanbul'da eğitim gören Afrikalı öğrenciler, Tüm Afrika'nın Dostları Derneği (TADD) tarafından düzenlenen kahvaltılı boğaz turunda bir araya geldi.

Le Vapeur Magique gemisinde düzenlenen organizasyon, yaklaşık 3 saat sürdü. Karaköy'den hareketle boğaz turu yapan Afrikalı öğrenciler, hem bir araya gelerek tanışma fırsatı buldu hem de İstanbul Boğazı'nı gezdi.

TADD Başkanı Bilgehan Güntekin, AA muhabirine yaptığı açıklamada, bu organizasyonla hem Afrikalı öğrencilerin sosyalleşmesini hem de İstanbul'u daha iyi tanımasını amaçladıklarını dile getirdi.

Güntekin, "Kahvaltılı boğaz turumuz haricinde öğrencilerimiz için yaz programları da düşündük. Mesela yaz oyunları ya da kamp programları bunlar arasında yer alıyor. Böylece Afrikalı kardeşlerimizi sadece okul döneminde değil, tatil zamanlarında da yalnız bırakmamış olacağız." dedi.

Afrikalı öğrencilere TADD gönüllüleri ve misafirlerin de eşlik ettiği program, toplu fotoğraf çekimiyle sona erdi.

Kaynak: AA / Mohamud Ismail Kulane
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