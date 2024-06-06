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Afrika İnsan ve Halkların Hakları Mahkemesi, Tanzanya'ya idam cezasını kaldırması için çağrıda bulundu

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Afrika Birliği'nin yargı organı Afrika İnsan ve Halkların Hakları Mahkemesi (AfCHPR), Tanzanya'ya idam cezasını kaldırması yönündeki talebini yineledi. Mahkeme, idam cezasını Afrika İnsan Hakları Beyannamesi'nin ihlali olarak değerlendirdi ve Tanzanya'ya bu uygulamayı yasal mevzuatından çıkarması için 6 ay süre tanıdı.

Afrika Birliği'nin yargı organı Afrika İnsan ve Halkların Hakları Mahkemesi (AfCHPR), Tanzanya'ya idam cezasını kaldırması yönündeki talebini yineledi.

The East African'ın haberine göre, Tanzanya'nın Arusha kentinde bulunan mahkeme, iki ayrı dava hakkında karar verdi.

İdam cezasını Afrika İnsan Hakları Beyannamesi'nin ihlali olarak değerlendiren mahkeme, Tanzanya'ya bu uygulamayı yasal mevzuatından çıkarması için 6 ay süre tanıdı.

İnfaz için sıralarını bekleyen Burundi vatandaşı Nzigiyimana Zabron ve Tanzanyalı Dominick Damian'ın davalarında karara varan mahkeme, idam cezasının uygulanmasını "yaşam hakkından keyfi mahrumiyet oluşturduğu" ve "Afrika İnsan Hakları Beyannamesi'ni ihlal ettiği" gerekçesiyle kınadı.

Tanzanya'da cinayet ve vatana ihanet suçları idam cezasını gerektiriyor.

Resmi rakamlara göre, Mayıs 2023 itibarıyla Tanzanya'daki cezaevlerinde yerel mahkemelerce verilen idam cezalarının infazını bekleyen 691 mahkum bulunuyor.

Kaynak: AA / Güncel

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