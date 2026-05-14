Amasya'da Sürücü Fren Yerine Gaza Bastı: Otomobil İş Yerine Daldı

Amasya'nın Kirazlıdere Mahallesi'nde bir sürücü, arkadaşının iş yerine çay içmek için geldiği sırada otomobilini park etmek isterken fren yerine gaza basınca iş yerinin vitrininden içeri daldı. Kazada 3 kişi hafif yaralanırken, maddi hasar oluştu. Polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.

Kaza, saat 15.00 sıralarında Kirazlıdere Mahallesi'nde meydana geldi. A.U. yönetimindeki 05 AU 924 plakalı otomobil, park sırasında kontrolden çıktı. Sürücünün fren yerine gaza basması sonucu birden hızlanan otomobil, iş yerinin vitrinini kırarak içeri girdi. Kaza sırasında iş yerinde bulunan H.B., B.B. ve A.P. hafif şekilde yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Amasya Sabuncuoğlu Şerefeddin Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. İş yerinde ve otomobilde maddi hasar meydana geldi.

Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
