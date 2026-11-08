AFP Başkanı Fries, yapay zekada son kararın gazetecide kalması gerektiğini söyledi

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BEİJİNG, 8 Kasım (Xinhua) -- AFP Yönetim Kurulu Başkanı Fabrice Fries, yapay zekanın haber üretiminin her aşamasını dönüştürdüğünü belirterek, gazetecilerin editoryal kararlarda kontrolü elinde tutması gerektiğini söyledi.

7. Dünya Medya Zirvesi'nde Xinhua'ya açıklamalarda bulunan Fries, yapay zekayı her gün kullandığını ve işlerini kolaylaştıran bu teknolojiyi "faydalı" bulduğunu, ancak tüm kararları ona devretmediğini ifade etti.

"Kontrolün bende kalmasını istiyorum" diyen Fries, "Yapay zeka araçları, gazetecilerin röportajlara hazırlanmasına, bilgileri düzenlemesine ve videoları kurgulamasına yardımcı olabilir, ancak sahada sorular soramaz, kaynaklarla güven ilişkisi kuramaz veya bir olayın haber değeri olup olmadığına karar veremez" dedi.

Fries, "Yapay zeka bir araç, çok verimli bir araç, ancak bir alternatif değil. Nihayetinde karar veren, doğrulayan ve yayımlayan gazetecidir. Son sözü söyleme hakkı halihazırda gazetecidedir" ifadelerini kullandı.

Yapay zekanın, manipüle edildiğinden şüphelenilen sahte videolar gibi dezenformasyonları doğrulamadaki rolüne değinen Fries, teknolojinin bu konuda kesinlikle fayda sağlayabileceğini, ancak insan denetimi ve değerlendirmesinin vazgeçilmezliğini koruduğunu belirtti.

Fries, "AFP'de yaptığımız şey tam olarak bu. Teyit sürecinde, haberin yapay zeka ürünü sahte bir içeriğe sahip olduğunu kanıtlayan bir yazılım kullansak bile, nihai değerlendirme mutlaka gazetecide olmalı ve son kararı bir insan olarak siz vermelisiniz" dedi.

Fries, "Politikamız, gazeteciliğimizin yapay zeka tarafından desteklenebileceği ancak yapay zeka ile içerik üretemeyeceğimiz yönünde. Genel olarak karar vermek, haberi doğrulamak ve yayımlamak yine gazetecilerin sorumluluğundadır" ifadelerini kullandı.

Devam eden Dünya Medya Zirvesi'nin gazeteciler için "değerli" bir platform sunduğunu belirten Fries, "Hepimiz bir devrimle karşı karşıya olduğumuz için sektördeki meslektaşlarımızla görüş alışverişi yapma imkanı buluyoruz" dedi.

Yapay zeka araçlarının hızlı gelişimine dikkat çeken Fries, OpenAI'nin iki ay içinde 100 milyon kullanıcıya ulaştığını ve an itibarıyla haftalık 1 milyardan fazla aktif kullanıcıya sahip olduğunu belirtti.

DeepSeek ve diğer araçların da "benzeri görülmemiş" bir değişim hızına katkıda bulunduğunu ifade eden Fries, haber ajanslarını "yeni düşünce biçimlerini benimseyerek sürece uyum sağlamaya" çağırdı.

Kaynak: Xinhua