Afişten görerek katıldığı kursta öğrendiği örgü bebek yapımını gelire çevirdi

Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde bir arkadaşının dükkanında gördüğü afiş üzerine halk eğitim merkezinde el örgüsü bebek yapımı öğrenen ev hanımı Zeynep Altunkaya, hazırladığı oyuncakları internet üzerinden satarak aile bütçesine katkı sağlıyor.

Vaktini değerlendirmek isteyen 2 çocuk, 3 torun sahibi 60 yaşındaki Altunkaya, 2 yıl önce arkadaşının simitçi dükkanında gördüğü Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüğüne ait afiş üzerine müdürlüğe giderek Doğu ve Uzak Doğu geleneklerine ait el sanatlarından olan "amigurumi" adı verilen teknikle örgü bebek yapımını öğrenmeye karar verdi.

Kısa sürede kendisini geliştirerek yaptığı oyuncak sayısını artıran Altunkaya, oyuncaklarının talep görmesi üzerine internet üzerinden sipariş almaya başladı.

Altunkaya, aralarında çizgi film kahramanlarının da olduğu örgü bebekleri, 80-150 lira arasında değişen fiyatlarla talep edenlere gönderiyor.

Bu güne kadar yaptığı yaklaşık 100 örgü bebekle çocukların yüzünü güldüren Altunkaya, hem zamanını üreterek geçirmenin hem de aile bütçesine katkı sağlamanın mutluluğunu yaşıyor.

"Masal kahramanlarına çok talep var"

Zeynep Altunkaya, AA muhabirine, kurs sayesinde meslek sahibi olarak gelir elde etmenin sevincini yaşadığını söyledi.

Vaktini değerlendirmek için örgü bebek yapımını öğrenmeye karar verdiğini belirten Altunkaya, "Bu işe başlamamın bir nedeni de biraz olsun kafamı dağıtmaktı. İki yeğenimi genç yaşta kaybettim. Bu iş bana çok iyi, terapi gibi geldi." dedi.

Altunkaya, amigurumi tekniğiyle hazırladığı bebeklerin 80-150 lira arasında değişen fiyatlarla alıcı bulduğunu kaydetti.

Boyutlarına göre bir örgü bebek yapımının 2-3 gün sürdüğünü anlatan Altunkaya, "Tabii ki bunun ilmini çok iyi almış olmanız lazım, ilmini aldıktan sonra zaten zevkle yapılıyor. Super Mario, Mickey Mouse gibi masal kahramanlarının birçoğunu yaptım, bunlara çok talep var. 100'den fazla amigurumi oyuncak ördüm. Birçoğunu da sosyal medyada kendime ait sayfamdan sattım. Sipariş üzerine yurt içi ve yurt dışına satmaya devam ediyorum." diye konuştu.