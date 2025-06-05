Afganistan Yüksek Mahkemesi Kurban Bayramı'nda 1.559 Mahkumu Tahliye Etti

Afganistan Yüksek Mahkemesi Kurban Bayramı'nda 1.559 Mahkumu Tahliye Etti
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Afganistan Yüksek Mahkemesi, Kurban Bayramı dolayısıyla 1.559 mahkumu tahliye ettiklerini ve 950 mahkumun cezasını hafiflettiklerini açıkladı. Bu karar, ülke genelinde merhamet ve bağışlamayı teşvik etmek amacıyla alındı.

KABİL, 5 Haziran (Xinhua) -- Afganistan Yüksek Mahkemesi, Kurban Bayramı arifesinde iyi niyet göstergesi olarak toplam 1.559 mahkumu tahliye ettiğini ve 950 mahkumun cezasını hafiflettiğini duyurdu.

Afganistan Yüksek Mahkemesi'nden çarşamba günü yapılan açıklamaya göre söz konusu karar, Kurban Bayramı vesilesiyle ülke çapında merhamet ve bağışlamayı teşvik etmek amacıyla alındı.

Cezaevi idaresinden bir yetkili, şu anda ülke genelinde aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu 12.000 ila 14.000 Afgan vatandaşın hapiste bulunduğunu belirtti.

Kaynak: Xinhua / Güncel
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