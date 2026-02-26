Haberler

Afganistan yönetimi sözcüsü Mücahid, Pakistan'a askeri karşılık verileceğini söyledi

Güncelleme:
Afganistan yönetimi sözcüsü Zabihullah Mücahid, Pakistan'ın "terör kampı" olarak nitelediği 7 noktayı hedef almasının ardından buna askeri olarak karşılık verileceğini belirtti.

Suudi Arabistan merkezli Al Arabiya televizyonuna konuşan Mücahid, Pakistan'ın "terör kampı" olarak nitelediği 7 noktayı hedef almasına ilişkin açıklamalarda bulundu.

Afganistan'ın askeri karşılık vereceğine işaret eden ancak detayları paylaşmayan Mücahid, "Pakistan, bu utanç verici eylemine karşılık bir yanıt almalıdır." ifadesini kullandı.

Mücahid, Pakistan'ın hedef aldığı bölgede silahlı kişiler olmadığını ve yalnızca sivillerin zarar gördüğünü savunarak, "Maalesef, Pakistan'da ne zaman saldırı olsa, kanıt olmaksızın hemen Afganistan'a atfediliyor. Bunu reddediyoruz, Afganistan toprakları kimseye karşı kullanılmıyor." dedi.

Pakistan Talibanı olarak bilinen TTP'nin Afganistan'da bir varlığı olmadığını savunan Mücahid, bunları "Pakistan'ın iç sorunları" olarak tanımladı.

Mücahid ayrıca, Pakistan'ı terör örgütü DEAŞ mensuplarına sığınak sağlamakla suçlayarak, "Bazı durumlarda, bu kişileri Afganistan'a karşı kullandılar." ifadesini kullandı.

Afganistan-Pakistan anlaşmazlığı

Pakistan Enformasyon Bakanlığı, ülkede son dönemdeki bombalı saldırıların ardından, Afganistan ile sınır hattında "terör kampı" olarak nitelediği 7 noktanın hedef alındığını açıklamıştı.

Afganistan Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, Pakistan'a karşı uygun zamanda "uygun ve ölçülü yanıt verileceği" belirtilmişti.

Afganistan Kızılayından yapılan açıklamada, Pakistan'ın saldırısı sonucu 18 kişinin hayatını kaybettiği ve çok sayıda kişinin yaralandığı ifade edilmişti.

Pakistan İçişlerinden Sorumlu Devlet Bakanı Talal Chaudhry ise "Afganistan sınırı boyunca düzenlenen saldırılarda yaklaşık 70 teröristin etkisiz hale getirildiğini" bildirmişti.

Afganistan yönetimi, Pakistan'ın "terör kampı" olarak nitelediği 7 noktayı hedef almasının ardından Dışişleri Bakanlığına çağrılan Kabil Büyükelçisi'ne protesto notası iletmişti.

Kaynak: AA / Ayşe İrem Çakır
