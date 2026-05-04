Haberler

Afganistan, Ülkeye Geri Dönen Vatandaşları İçin İnşa Ettiği 108 Konutu Teslim Etti

Afganistan, Ülkeye Geri Dönen Vatandaşları İçin İnşa Ettiği 108 Konutu Teslim Etti
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

KABİL, 4 Mayıs (Xinhua) -- Afganistan'ın batısındaki Ferah vilayetinde, kısa süre önce ülkeye geri dönen aileler için inşa edilen 108 yeni konutun teslimi gerçekleştirildi.

KABİL, 4 Mayıs (Xinhua) -- Afganistan'ın batısındaki Ferah vilayetinde, kısa süre önce ülkeye geri dönen aileler için inşa edilen 108 yeni konutun teslimi gerçekleştirildi. Projenin, artan geri dönüş dalgası karşısında kritik önem taşıyan barınma ihtiyacını karşılamayı amaçladığı belirtildi.

Resmi Bakhtar Haber Ajansı'nın pazar günü bildirdiğine göre, uluslararası bir kuruluşun mali desteğiyle inşa edilen ve 550.000 ABD dolarına mal olan konutlar, hak sahiplerine resmen devredildi. Yetkililere göre bu konutlar yıllarca süren yerinden edilme sürecinin ardından ülkeye dönen aileler için hayati önem taşıyor.

Haberde son üç gün içerisinde yaklaşık 14.000 Afgan mültecinin ülkeye geri döndüğü belirtildi. Bu mültecilerin çoğu, ülkenin doğusundaki Nangarhar vilayetinde bulunan Turham Sınır Kapısı'ndan, diğerleriyse güneydeki Kandahar vilayetinde bulunan Spin Boldak Sınır Kapısı'ndan ve diğer sınır noktalarından ülkeye giriş yaptı.

Ferah'taki konut projesi, Afgan hükümetinin ülkeye geri dönenlere arazi dağıtımı ve bu kişiler için konut inşaatını amaçlayan girişimi kapsamında hayata geçirildi.

Afganistan'ın komşuları İran ve Pakistan, belgesiz yabancı uyruklu kişileri ülkelerine geri gönderme çalışmalarını artırırken, geçen yıl yaklaşık 3 milyon Afganistanlı bu ülkelerden Afganistan'a geri dönüş yaptı.

Kaynak: Xinhua
İran 'Savaş gemisi vuruldu' dedi, ABD yalanladı

İran "Savaş gemisi vuruldu" dedi, ABD'den jet yanıt geldi
Türk futbolunu karıştıran görüntü! 9 gollü maça şike soruşturması

Türk futbolunu karıştıran görüntü! 9 gollü maça şike soruşturması
4 kişilik ailenin tatili facia ile bitti! 2 çocukları öldü, anne-baba yoğun bakımda

Tatil facia ile bitti! 2 çocuk öldü, anne-baba yoğun bakımda
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Emniyet müdürü kentten telsiz anonsuyla ayrıldı

Görev yaptığı kentten telsiz anonsuyla ayrıldı

Ayyüce Türkeş, kokoreç yemeye çakarlı konvoyuyla gitti

Milletin vekiline bakın! Çakarlı araçla kokoreç yemeye gidiyor
Mustafa Varank: Bana göre CHP'nin adayı Özgür Özel

"CHP'nin adayı o" diyerek isim verdi
Helikopterle timsah avı: İnsan yiyen canavarı nehirden böyle çıkardılar

Helikopterle timsah avı: İnsan yiyen canavarı nehirden böyle çıkardılar
Emniyet müdürü kentten telsiz anonsuyla ayrıldı

Görev yaptığı kentten telsiz anonsuyla ayrıldı

Maçı anlatırken autotune kullandı, herkesin diline düştü

Görüntüdeki sesi duyanlar inanamıyor! Daha önce böylesi görülmedi
Arıların saldırdığı sürüde telef olan hayvan sayısı sanılandan daha fazlaymış

Arıların saldırdığı sürüde telef olan hayvan sayısı inanılmaz