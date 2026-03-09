Afganistan: Pakistan ile Çatışmayı Değil, Müzakereler Yoluyla Barışçıl Çözümü Tercih Ediyoruz
Afganistan Savunma Bakanı Muhammed Yakub Mücahid, Pakistan ile yaşanan gerilimlere rağmen müzakerelerle barışçıl çözüm arayışında olduklarını vurguladı. Mücahid, çatışmaları kışkırtmadıklarını ve arabuluculuk yapan ülkelerle barış odaklı bir yaklaşım benimsediklerini ifade etti.
KABİL, 9 Mart (Xinhua) -- Afganistan Savunma Bakanı Muhammed Yakub Mücahid, Pakistan ile aralarındaki çatışmaların düzeyini artırma niyetinde olmadıklarını ve müzakereler yoluyla barışçıl çözümü tercih ettiklerini söyledi.
Mücahid cumartesi günü yerel TOLOnews medya kuruluşuna yaptığı açıklamada, çatışmaları kışkırtanın kendileri olmadığını, ancak sınır ihlallerine karşılık vermek zorunda kaldıklarını belirtti.
Mücahid, "Arabuluculuk yapan ülkelere de savaş arayışında olmadığımızı ve müzakerelere inandığımı belirtmek isteriz" dedi.
Afganistan ile Pakistan arasındaki askeri gerilim son dönemde artarken, taraflar birbirini şiddeti başlatmakla suçluyor.