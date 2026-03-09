Haberler

Afganistan: Pakistan ile Çatışmayı Değil, Müzakereler Yoluyla Barışçıl Çözümü Tercih Ediyoruz

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Afganistan Savunma Bakanı Muhammed Yakub Mücahid, Pakistan ile yaşanan gerilimlere rağmen müzakerelerle barışçıl çözüm arayışında olduklarını vurguladı. Mücahid, çatışmaları kışkırtmadıklarını ve arabuluculuk yapan ülkelerle barış odaklı bir yaklaşım benimsediklerini ifade etti.

KABİL, 9 Mart (Xinhua) -- Afganistan Savunma Bakanı Muhammed Yakub Mücahid, Pakistan ile aralarındaki çatışmaların düzeyini artırma niyetinde olmadıklarını ve müzakereler yoluyla barışçıl çözümü tercih ettiklerini söyledi.

Mücahid cumartesi günü yerel TOLOnews medya kuruluşuna yaptığı açıklamada, çatışmaları kışkırtanın kendileri olmadığını, ancak sınır ihlallerine karşılık vermek zorunda kaldıklarını belirtti.

Mücahid, "Arabuluculuk yapan ülkelere de savaş arayışında olmadığımızı ve müzakerelere inandığımı belirtmek isteriz" dedi.

Afganistan ile Pakistan arasındaki askeri gerilim son dönemde artarken, taraflar birbirini şiddeti başlatmakla suçluyor.

Kaynak: Xinhua
Denizli'de 5.1 büyüklüğünde deprem! Çevre illerde de hissedildi

Denizli'de şiddetli deprem! Çevre illerde de hissedildi
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Osimhen yarın rekor için sahaya çıkacak

Alarmları kurun! Yarın akşam tarih yazabilir
Liverpool'dan taraftarına beğeni yağan Galatasaray çağrısı

Liverpool'dan taraftarına Galatasaray çağrısı
İzmir'de evinden çıkan şüphelileri kovalayan genç vurularak öldürüldü

Evinden çıkan şüphelileri kovalayan genç vurularak öldürüldü
Yüksel Yıldırım'ın 'Fenerbahçe'nin içinden geçerdik' sözlerine gece yarısı yanıt geldi

"Fenerbahçe'nin içinden geçerdik" sözlerine gece yarısı bomba yanıt
Osimhen yarın rekor için sahaya çıkacak

Alarmları kurun! Yarın akşam tarih yazabilir
İsrail basınından olay iddia: Birleşik Arap Emirlikleri, İran hedeflerine saldırdı

Bu iddia doğruysa savaşın seyri değişir
Avrupa'nın en büyük ülkesi teyakkuzda! 2 günlük stok kaldı

Avrupa'nın en büyük ülkesi teyakkuzda! 2 günlük stok kaldı