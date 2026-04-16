Afganistan, Gazze'ye 530 Ton İnsani Yardım Gönderdi

Afgan hükümeti, Mısır üzerinden Gazze'ye 530 ton insani yardım ulaştırdı. Yardım malzemeleri arasında gıda, giysi ve diğer temel ihtiyaçlar bulunuyor.

KABİL, 16 Nisan (Xinhua) -- Afgan hükümeti, Mısır'daki Refah Sınır Kapısı üzerinden Gazze'ye 530 ton insani yardım ulaştırdı.

Afganistan Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hafız Ziya Ahmed çarşamba günü sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, yardım malzemelerinin bir heyet tarafından temin edilip hazırlandığını ve Mısır'a gönderilerek 42 tırla Gazze'ye sevk edildiğini belirtti.

Ahmed, gıda malzemeleri, giysi ve diğer temel ihtiyaçlardan oluşan yardımın yaklaşık 500.000 ABD doları değerinde olduğunu ve yaklaşık 22.000 aileye ulaştırılmasının hedeflendiğini söyledi.

Gazze'de ateşkes sağlanması için etkili taraflara ciddi çaba gösterme çağrısında bulunan bakanlık, Filistin meselesinin tarihi gerçekler ve Filistin halkının meşru hakları doğrultusunda çözülmesi gerektiğini ifade etti.

Kaynak: Xinhua
Okulu kana bulayan İsa Aras Mersinli’nin ölüm nedeni belli oldu

Okulu kana bulayan İsa Aras Mersinli’nin ölüm nedeni belli oldu
İşte okul saldırganının son sözleri! Polisi görünce böyle bağırmış

İşte okul saldırganının son sözleri! Polisi görünce böyle bağırmış
İçişleri'nde kritik toplantı: Okulların çevresinde güvenlik artırılacak, erken uyarı mekanizmaları güçlendirilecek

Okullardaki saldırılar sonrası kritik toplantı! İşte çıkan kararlar

Okul saldırganlarının ortak noktası! İkisi de kan dökmeden önce bu oyunu oynamış

Okul saldırganlarının ortak noktası! İkisi de aynı şeyi yapmış
Bir dizi aşkı daha gerçek oldu

Bir dizi aşkı daha gerçek oldu
Katliam yapan 14 yaşındaki saldırgan 'okul avcısı' ifadesini kullanıyormuş

Katliam yapan 14 yaşındaki saldırgan hep aynı ifadeyi kullanıyormuş
İçişleri'nde kritik toplantı: Okulların çevresinde güvenlik artırılacak, erken uyarı mekanizmaları güçlendirilecek

Okullardaki saldırılar sonrası kritik toplantı! İşte çıkan kararlar

Ayla öğretmenin eşi: Buraya ev yaptıracaktık, cenazesi geldi

Acılı eşi Ayla öğretmenin hayalini anlattı: Yapacaktık, cenazesi geldi
Dünyanın en büyük su savaşında 191 kişi hayatını kaybetti

Tarihi festival faciaya dönüştü! Ölü sayısı korkunç boyutlarda