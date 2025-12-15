Afgan Güçleri, Yasadışı Yollardan İran'a Gizlice Geçmeye Çalışan 398 Kişiyi Tutukladı

KABİL, 15 Aralık (Xinhua) -- Afganistan ulusal ordusu personeli, geçtiğimiz hafta Afganistan'ın batısındaki Herat vilayetinde sınırı geçerek komşu İran'a yasadışı yollardan girmeye çalışan 398 kişiyi gözaltına aldı.

Afganistan'ın batı bölgesinden ordunun pazar günü yaptığı açıklamada, gözaltına alınan tüm kişilerin ön soruşturmanın ardından ilgili makamlara sevk edildiği belirtildi ancak daha fazla ayrıntı verilmedi.

Açıklamada ayrıca, sınır güvenlik güçlerinin sınırlar boyunca güvenliği sağlamak adına hiçbir çabadan kaçınmayacağı belirtildi.

Daha önce, batı bölgesindeki ulusal ordu personeli, geçen ay İran'a yasadışı olarak girmeye teşebbüs ettikleri gerekçesiyle yaklaşık 400 kişinin tutuklandığını da bildirmişti.

Her gün yüzlerce Afgan mülteci İran'dan ülkelerine dönerken, pek çok Afgan da savaş sonrası ülkedeki yoksulluk ve işsizlikten kaçmak için yasadışı yollardan İran'a geçmeye çalışıyor.

Afganistan hükümeti, insan kaçakçılığı ve komşu ülkelere yasadışı geçişleri kontrol altına almayı taahhüt etmişti.