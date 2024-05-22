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Afganistan'da Sel Felaketi: Binlerce Kişi Etkilendi

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Afganistan'ın kuzeyindeki Faryab vilayetinde meydana gelen sel felaketi sonucu binlerce kişi etkilendi. Birleşmiş Milletler (BM) tarafından yapılan açıklamada, selden etkilenen insanların acil yardıma ihtiyaç duyduğu belirtildi. Dünya Sağlık Örgütü ise su kaynaklı hastalıkların arttığını bildirdi.

ÇEKİM TARİHİ: 19/20/21 Mayıs 2024

KONUM: Kabil, Afganistan

1. Afganistan'ın kuzeyindeki Faryab vilayetinin başkenti Maimana'da selden etkilenen bölgelerin çeşitli görüntüleri

3. Afganistan'ın kuzeyindeki Faryab vilayetinin başkenti Maimana'da selden etkilenen bölgelerin çeşitli görüntüleri

5. Afganistan'ın kuzeyindeki Faryab vilayetinin başkenti Maimana'da selden etkilenen bölgelerin çeşitli görüntüleri

Birleşmiş Milletler (BM), yılın başından bu yana Afganistan genelinde 30.000'i aşkın kişinin selden olumsuz etkilendiğini açıkladı.

BM Mülteciler Yüksek Komiserliği Pazartesi günü sosyal medya platformu X üzerinden yaptığı açıklamada selden etkilenen insanların "acilen barınak, tıbbi malzeme, gıda, nakit para, güvenli içme suyu ve hijyen kitlerine" ihtiyaç duyduğunu belirtti.

Dünya Sağlık Örgütü, ülkenin sellerden en çok etkilenen kuzey bölgelerinde ishal ve cilt enfeksiyonları başta olmak üzere su kaynaklı hastalıkların arttığını bildirdi.

"Faryab gibi bazı vilayetlerde çok sayıda yurttaşımız kayboldu ve çoğu yurttaşımız selden etkilendi, arama çalışmaları ise devam ediyor."

"60 yaşındayım ve hiç böyle bir sel görmedim. Ailemizden 15 kişi öldü ve beş kişi de kayıp."

Yerel yetkililer Pazar günü yaptıkları açıklamada, Cuma ve Cumartesi günleri Faryab ve Gur vilayetlerinde meydana gelen şiddetli yağışlar ve sel baskınları sonucu en az 120 kişinin öldüğünü söylemişti.

Xinhua Haber Ajansı muhabirleri Kabil'den bildiriyor. (XHTV)

Kaynak: Xinhua / Güncel

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