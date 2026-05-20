Afganistan'da Patlamamış Mühimmat İnfilak Etti: 2 Çocuk Öldü

Afganistan'ın Helmand vilayetinde iki çocuğun oyuncak sandığı zannettiği patlayıcı cismi ateşe atması sonucu meydana gelen patlamada 2 çocuk hayatını kaybetti, anneleri ağır yaralandı.

KABİL, 20 Mayıs (Xinhua) -- Afganistan'ın güneyindeki Helmand vilayetinde infilak etmemiş mühimmatın patlaması sonucu iki çocuk hayatını kaybederken, anneleri ağır yaralandı.

Vilayet Polis Sözcüsü Nasir Ahmed Muhacir'in yaptığı açıklamaya göre olay çarşamba günü sabah saatlerinde Hanşin ilçesinde iki çocuğun, annelerinin kahvaltı hazırladığı sırada, oyuncak sandıkları patlayıcı cismi ateşe atması nedeniyle meydana geldi. Patlama sonucu çocuklar olay yerinde hayatını kaybederken, anneleri ise ağır yaralandı.

Muhacir, bölge halkına gördükleri şüpheli nesneleri polise bildirme çağrısında bulundu.

Dünyada en fazla mayın kirliliğine sahip ülkelerden biri olarak bilinen Afganistan'da 40 yılı aşkın süren savaşlardan geriye kalan infilak etmemiş mayın ve cihazlar nedeniyle çok sayıda sivil hayatını kaybediyor ya da yaralanıyor.

Kaynak: Xinhua
