Afganistan'da Kömür Madeninde Patlama: 7 İşçi Hayatını Kaybetti

KABİL, 21 Mayıs (Xinhua) -- Afganistan'ın kuzeyindeki Samangan vilayetinde bulunan bir kömür madeninde meydana gelen patlamada en az 7 işçi hayatını kaybederken, 2 işçi de yaralandı.

Samangan Emniyet Müdürlüğü Sözcüsü Haşmetullah Rahmani, maden ocağında gerçekleşen patlamanın metan gazı birikiminden dolayı meydana geldiğini bildirdi.

Güvenlik personeli ve sağlık ekiplerinin göçük altında kalan madencilerin cansız bedenlerine ulaştığını belirten sözcü, cenazelerin madencilerin ailelerine teslim edildiğini de ekledi.

Rahmani, 2 yaralının da tedavi altına alındığını söyledi.