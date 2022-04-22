- Afganistan'da camiye bombalı saldırı: 33 ölü, 43 yaralı

KUNDUZ - Afganistan'ın kuzeyinde bulunan Kunduz ilindeki bir camiye düzenlenen bombalı saldırıda 33 kişinin hayatını kaybettiği, 43 kişinin ise yaralandığı açıklandı.

Afganistan kuzeyinde bulunan Kunduz ilinin İmam Sahib ilçesinde bir camiye bombalı saldırı düzenlendi. Saldırı sonucu 33 kişinin hayatını kaybettiği, 43 kişinin ise yaralandığı açıklandı. Taliban sözcüsü Zabihullah Mücahit sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Kunduz'un İmam Sahib ilçesinde öğleden sonra bir camide patlama meydana geldiğini öğrendiğimiz için üzgünüz" dedi. Saldırı nedeniyle yaralananlar arasında çocukların da bulunduğu belirtilirken, saldırıyı henüz üstlenen olmadığı açıklandı.