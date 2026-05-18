Afganistan'da 2026 Yılının İkinci Çocuk Felci Aşı Kampanyası Başlatıldı

KABİL, 18 Mayıs (Xinhua) -- Afganistan, 2026 yılının ikinci çocuk felci aşı kampanyasını başlattı.

Afganistan Halk Sağlığı Bakanlığı, pazartesi günü başlatılan ve perşembe gününe kadar devam edecek kampanya kapsamında ülkenin 20 vilayetinde yaklaşık 8,3 milyon çocuğa çocuk felci aşısı uygulanacağını açıkladı.

Bakanlık, hastalığın ülke genelinde tamamen ortadan kaldırılmasına yönelik kararlılığını vurgulayarak, halkı aşılama ekiplerine destek olmaya ve kampanya süresince sağlık çalışanlarıyla işbirliği yapmaya çağırdı.

Afganistan ve Pakistan, dünyada çocuk felcinin hala endemik olarak görüldüğü az sayıdaki ülkeler arasında yer alıyor.

Kaynak: Xinhua