Haberler

Afganistan'da 7,4 Milyon Çocuğa Çocuk Felci Aşısı Uygulanıyor

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Afganistan Halk Sağlığı Bakanlığı, 2025 yılına kadar sürecek olan dördüncü bölgesel çocuk felci aşılama kampanyasını başlattı. 34 vilayetten 17'sinde uygulanacak aşılar, yaklaşık 7,4 milyon çocuğu korumayı hedefliyor.

KABİL, 24 Kasım (Xinhua) -- Afganistan Halk Sağlığı Bakanlığı, yaklaşık 7,4 milyon çocuğu çocuk felcinden korumak amacıyla 2025 yılının dördüncü bölgesel çocuk felci aşılama kampanyasını pazartesi günü başlattı.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, perşembe gününe kadar sürecek dört günlük kampanya kapsamında, ülkenin 34 vilayetinden 17'sinde ağız yoluyla çocuk felci aşısı uygulanacak.

Halk Sağlığı Bakanı Mevlevi Nur Celal Celali, "Din alimleri, yaşlılar ve ebeveynler dahil olmak üzere tüm toplum önderlerinin ülke çapında çocuk felci aşılama ekiplerini desteklemesi fazlasıyla önemli" açıklamasında bulundu.

Afganistan bu yıl en az 9 çocuk felci vakası bildirdi. En son vaka ekim ayı başında ülkenin güneyindeki Uruzgan vilayetinde kaydedilmişti.

Afganistan, komşu ülke Pakistan ile birlikte, çocuk felci virüsünün bulaşmasının hızla devam ettiği dünyadaki iki ülkeden biri.

Celali, "Çocuk felci tamamen ortadan kaldırılana kadar hiçbir çabadan kaçınmayacağız ve tamamlayıcı sağlık hizmetleriyle birlikte bu kampanyaları sürdüreceğiz" dedi.

Kaynak: Xinhua / Güncel
Cumhurbaşkanı Erdoğan butona bastı, 15 bin öğretmen ataması gerçekleşti

Cumhurbaşkanı Erdoğan butona bastı, binlerce gencin hayali gerçekleşti
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Tatlı imalathanesinde mide bulandıran görüntüler: Burası pislik içinde

İmalathanede pes dedirten görüntüler: Burada nasıl gıda üretiyorsun?
Erdoğan: Kılıçdaroğlu koyunlarında besledikleri yılanlardan rahatsız olmuş ve isyan etmiş

Erdoğan'dan Kılıçdaroğlu'na destek! Bu sözler çok konuşulur
Hakemden maç esnasında hayat kurtaran müdahale

Hakemden maç esnasında hayat kurtaran müdahale
Milyoner'e ilk dakikadan veda etti! Elendiği soru stüdyoda soğuk duş etkisi yarattı

Yarışmacının ilk soruya verdiği cevapla stüdyo buz kesti
Tatlı imalathanesinde mide bulandıran görüntüler: Burası pislik içinde

İmalathanede pes dedirten görüntüler: Burada nasıl gıda üretiyorsun?
Hande Erçel'e sette doğum günü sürprizi

Şaşkınlığı yüzüne yansıdı! Sette sürpriz doğum günü pastası
Union Saint-Gilloise'dan Galatasaray ve Fenerbahçe kıyası: Atmosfer daha çılgın

G.Saray ve Fenerbahçe'yi kıyasladılar: Atmosferleri daha çılgın
Emlak vergisi ikinci taksit ödemeleri için son günler

Emlak vergisini ödemeyenler dikkat! Süre daralıyor
Serdar Ortaç'ın eski eşinden intikam almak için başvurduğu yöntem akılalmaz

Serdar Ortaç'tan akılalmaz intikam! Eski eşini çılgına çevirdi
Bakanlık Türkiye'nin ünlü kozmetik devi için düğmeye bastı! 11 üründe tespit edildi

Bakanlık Türkiye'nin ünlü kozmetik devi için düğmeye bastı
Jorge Jesus Suudi Arabistan'da tozu dumana katıyor

Suudi Arabistan'da tozu dumana katıyor
Koli basili uyarılarını umursamayan kadın telefonu için nehre girdi

Koli basilini umursamadı, telefonu için nehre girdi
Düşen C-130 uçağında incelemeler sona erdi

Düşen C-130 uçağı incelemeleri tamamlandı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.