Afganistan'da 7,4 Milyon Çocuğa Çocuk Felci Aşısı Uygulanıyor

KABİL, 24 Kasım (Xinhua) -- Afganistan Halk Sağlığı Bakanlığı, yaklaşık 7,4 milyon çocuğu çocuk felcinden korumak amacıyla 2025 yılının dördüncü bölgesel çocuk felci aşılama kampanyasını pazartesi günü başlattı.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, perşembe gününe kadar sürecek dört günlük kampanya kapsamında, ülkenin 34 vilayetinden 17'sinde ağız yoluyla çocuk felci aşısı uygulanacak.

Halk Sağlığı Bakanı Mevlevi Nur Celal Celali, "Din alimleri, yaşlılar ve ebeveynler dahil olmak üzere tüm toplum önderlerinin ülke çapında çocuk felci aşılama ekiplerini desteklemesi fazlasıyla önemli" açıklamasında bulundu.

Afganistan bu yıl en az 9 çocuk felci vakası bildirdi. En son vaka ekim ayı başında ülkenin güneyindeki Uruzgan vilayetinde kaydedilmişti.

Afganistan, komşu ülke Pakistan ile birlikte, çocuk felci virüsünün bulaşmasının hızla devam ettiği dünyadaki iki ülkeden biri.

Celali, "Çocuk felci tamamen ortadan kaldırılana kadar hiçbir çabadan kaçınmayacağız ve tamamlayıcı sağlık hizmetleriyle birlikte bu kampanyaları sürdüreceğiz" dedi.