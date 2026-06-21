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Afganistan'da 300 Aileye İçme Suyu Sağlayacak Yeni Proje Hizmete Girdi

Afganistan'da 300 Aileye İçme Suyu Sağlayacak Yeni Proje Hizmete Girdi
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Afganistan'ın Nangarhar vilayetinde tamamlanan içme suyu şebekesi, 300 aileye güvenli içme suyu sağlayacak. Proje, kırsal altyapının geliştirilmesi ve yaşam standartlarının iyileştirilmesi açısından önemli bir adım olarak değerlendiriliyor.

KABİL, 21 Haziran (Xinhua) -- Afganistan'ın doğusundaki Nangarhar vilayetinin Kuz Kunar ilçesinde bir içme suyu şebekesi tamamlanarak hizmete açıldı.

Bakhtar Haber Ajansı'nın cumartesi günü bildirdiğine göre, yeni tamamlanan şebeke 300 aileye güvenli içme suyu sağlayacak.

Proje, ülke genelindeki kırsal topluluklarda temel altyapının genişletilmesi ve yaşam standartlarının iyileştirilmesi yolunda atılmış önemli bir adım olarak görülüyor.

Kaynak: Xinhua
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