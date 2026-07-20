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Afganistan'da 2 Tondan Fazla Yasadışı Uyuşturucu Ele Geçirildi

Afganistan'da 2 Tondan Fazla Yasadışı Uyuşturucu Ele Geçirildi
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Afganistan'ın batısındaki Farah vilayetinde düzenlenen operasyonda yasadışı uyuşturucu üretiminde kullanılan 2 tondan fazla malzeme ele geçirildi, 2 kişi gözaltına alındı.

KABİL, 20 Temmuz (Xinhua) -- Afganistan'ın batısındaki Farah vilayetinde yasadışı uyuşturucu üretiminde kullanılan 2 tondan fazla malzeme ele geçirildi. Afganistan narkotik polisi, yasadışı uyuşturucularla mücadele hamlesi kapsamında düzenlenen operasyonda 2 kişinin de gözaltına alındığını duyurdu.

Farah Emniyet Müdürlüğü'nden pazar günü yapılan açıklamada, kaçak malların birkaç gün önce Bakwa bölgesinde bir araçta yakalandığı, uyuşturucuyu bilinmeyen bir yere götürmeye çalışan 2 kişinin gözaltına alındığı, araca da el konulduğu belirtildi.

İki şüphelinin, ön soruşturmanın tamamlanmasının ardından adli makamlara sevk edileceği kaydedildi.

Kaynak: Xinhua
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