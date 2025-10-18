Haberler

Afgan Göçmen İşçi Vezir Mohammad Nourtani Davasında Çarpıcı Açıklamalar

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Emek Partisi Genel Başkanı Seyit Aslan, Nourtani davasının sonuçlarını ağır bir şekilde eleştirerek, 'Mahkeme bu vahşeti iş kazası olarak değerlendirdi' dedi ve kaçak madenlerdeki denetimsizliklere dikkat çekti.

(ANKARA) - Emek Partisi (EMEP) Genel Başkanı Seyit Aslan, cesedi yanmış halde bulunan Afgan göçmen işçi Vezir Mohammad Nourtani davasında çıkan karara ilişkin "İstinaf, bu vahşeti 'bilinçli taksirle öldürme' saydı. Yani iş kazasıymış gibi değerlendirdi. Bir daha kimsenin 'Yakalım mı atalım mı?' diyememesi için bu dava emsal olmalıydı. Bu ülkede kaçak madenler göz yumuldukça, mülteci işçiler ucuz ve güvencesiz emek olarak patronların önüne atıldıkça, TTK ve bakanlıklar denetim görevini yapmadıkça benzer cinayetlerin önü açılıyor" dedi.

Aslan, Vezir Mohammad Nourtani davasında çıkan karara ilişkin sosyal medya hesabından açıklama yaptı. "TTK ve bakanlıklar denetim görevini yapmadıkça benzer cinayetlerin önü açılıyor" diyen Aslan, şu ifadeleri kullandı:

"Sermaye, yargı ve saray düzeni cinayetin ortağıdır! Üç çocuk babası Afgan göçmen işçi Vezir Mohammad Nourtani, Zonguldak'ta kaçak bir maden ocağı sahipleri tarafından katledildi. Cesedi ormanda benzin dökülerek yakılmış halde bulundu. Ama mahkeme ve istinaf ne yaptı? Bu vahşeti 'bilinçli taksirle öldürme' saydı. Yani iş kazasıymış gibi değerlendirdi. Bu sadece kusur mu, örgütlü cinayet mi? Kaçak ocaklar yıllardır devletin gözü önünde işletilmeye devam ediyor. TTK'nın ve Bakanlığın denetimsizliği, mülteci işçilerin insan olarak bile görülmemesi işçilerin yaşamlarını yıllardır alıyor.

Ancak Nourtani davasında görülenler iş cinayetinden, hatta sıradan bir cinayetten de fazlası. Bu davada çıkan karar yalnızca Nourtani'nin değil, bu ülkede sadece mültecilerin değil tüm işçilerin canına kast eden bir düzeni ortaya koydu. Bir daha kimsenin 'Yakalım mı atalım mı?' diyememesi için bu dava emsal olmalıydı. Bu ülkede kaçak madenler göz yumuldukça, mülteci işçiler ucuz ve güvencesiz emek olarak patronların önüne atıldıkça, TTK ve bakanlıklar denetim görevini yapmadıkça benzer cinayetlerin önü açılıyor."

Kaynak: ANKA / Güncel
Tarih verildi! Refah Sınır Kapısı yeniden açılıyor

Tarih verildi! Gazze'yi dünyaya bağlayan kapı yeniden açılıyor
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Dini nikahlı eşi tarafından boğazından bıçaklandı!

O kentimizde dehşet! Boğazından bıçaklandı
Annesinin sevgilisinin kafasını kesti, beynini blenderda öğüttü

Korkunç olay! Annesinin sevgilisinin kafasını kesip blenderda öğüttü
Aziz Yıldırım ile Ali Koç arasında bomba diyalog

Fotoğraf karesi de aralarında geçen diyalog da bomba
2 kiloluk altın zincir krizi! Ünlü rapçi Mısır gümrüğünde gözaltına alındı

2 kiloluk altın krizi! Ünlü rapçi havalimanında gözaltına alındı
Dini nikahlı eşi tarafından boğazından bıçaklandı!

O kentimizde dehşet! Boğazından bıçaklandı
Bazı meslek gruplarına yıllık harç zorunluluğu getiriliyor! Peki kimden ne kadar alınacak? İşte detaylar

Düzenleme Meclis'te! İşte harç zorunluluğu getirilecek meslekler
Jurasek'in büyük şanssızlığı: Topa ilk değdiği anda kendi kalesine gol attı

Büyük şanssızlık: Topa ilk değdiği anda kendi kalesine gol attı
Karadeniz derbisinde kazanan Trabzonspor

Derbide de durdurulamadılar! Trabzon aldı başını gidiyor
Türk sinemasının usta ismi Arif Erkin Güzelbeyoğlu son yolculuğuna uğurlandı

Usta isme son görev! Eski rol arkadaşı büyük pişmanlığını anlattı
Trump'ın uykularını kaçıracak protesto! Tüm ülkeye yayılıyor

Trump'ın uykularını kaçıracak protesto! Tüm ülkeye yayılıyor
Beşiktaş sahasında bu sezon bir ilki yaşadı evinde ilk kez kaybetti

Bu sezon bir ilk yaşandı
Portekiz'de peçe ve burka giymek yasaklandı

Avrupa ülkesinde bu kıyafetleri giymek artık yasak! Cezası ağır
Ankara kulislerini çalkalayan iddia: AK Parti'den Ali Babacan'a 'dön' teklifi

Kulisleri çalkalayan iddia! AK Parti'den Ali Babacan'a "dön" teklifi
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.