Haberler

Afad:  Yoğun Kar Yağışının Yaşandığı İllerimizdeki Gelişmeler Takip Ediliyor, Tamp Kapsamında Gerekli Çalışmalar Yürütülmektedir

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), yoğun kar yağışının etkili olduğu illerdeki durumu izlediğini ve gerekli müdahale çalışmalarını sürdürdüğünü açıkladı. Kurumlar arası koordinasyon sağlanırken, yolda kalan vatandaşlara destek veriliyor.

(ANKARA) - Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı ( Afad ), yoğun kar yağışının görüldüğü illerdeki gelişmelerin yakından takip edildiğini ve gerekli müdahale çalışmalarının sürdürüldüğünü duyurdu.

Afad'dan yapılan açıklamada, etkilenen illerde Afet ve Acil Durum Yönetim Merkezlerinin toplandığı, kurumlar arası koordinasyonun sağlandığı belirtildi. Türkiye Afet Müdahale Planı (TAMP) kapsamında sahada çalışmaların aralıksız yürütüldüğü kaydedildi. Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Yoğun kar yağışının yaşandığı illerimizdeki gelişmeler AFAD Başkanlığımız tarafından yakından takip edilmekte, Türkiye Afet Müdahale Planı (TAMP) kapsamında gerekli çalışmalar yürütülmektedir. Bahse konu illerimizde Afet ve Acil Durum Yönetim Merkezleri toplanmış olup kurumlar arasında koordinasyon sağlanmaktadır.

Kar yağışının yoğunlaşması nedeniyle ulaşıma kapanan Bolu/Gerede – Karabük – Çankırı/Çerkeş yollarında, Karayolları Genel Müdürlüğü ekiplerince yol açma çalışmaları aralıksız sürdürülürken, yolda kalan vatandaşlarımıza AFAD ve Kızılay ekiplerimiz tarafından gerekli destekler sağlanmaktadır.

Bu kapsamda AFAD tarafından 178 personel ve 47 araç, Türk Kızılay tarafından ise 16 personel ve 4 araç, Bolu-Gerede, Karabük ve Çankırı-Çerkez'de sahada görev yapmaktadır. Yolda mahsur kalan vatandaşlarımıza 782 kumanya ve 600 battaniye yardımı yapılmıştır.

Vatandaşlarımızın, başta buzlanma ve don olayına bağlı ulaşımda aksamalar ile yerde kar örtüsü olan yüksek ve eğimli alanlarda çığ riski gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olmalarını; yetkili mercilerin uyarılarını dikkate almalarını önemle hatırlatıyoruz. Gelişmeler takip edilmektedir."

Kaynak: ANKA / Güncel
Futbolda bahis soruşturması kapsamında gözaltına alınan Erden Timur tutuklandı

Aralarında Erden Timur'un da olduğu 29 kişi hakkında karar
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Suriye yeni banknotlarını tanıttı: İki sıfır atıldı, üretime vurgu yapıldı

Şam'da yeni dönem: Suriye Lirasından sıfırlar da Esad da silindi
Gazeteci Fatih Altaylı hakkında tahliye kararı

Tutuklu Fatih Altaylı hakkında karar verildi
Ambulansın karla imtihanı! O anlar kameralarda

Kar kalınlığı 50 santimetreyi buldu! Ambulansın zor anları kameralarda
Dini nikahla yaşadığı kadını boğarak öldüren cani için gereken yapıldı

Dini nikahla yaşadığı kadını boğarak öldüren cani için gereken yapıldı
Suriye yeni banknotlarını tanıttı: İki sıfır atıldı, üretime vurgu yapıldı

Şam'da yeni dönem: Suriye Lirasından sıfırlar da Esad da silindi
Galatasaray'ın Lookman transferindeki güvencesi Victor Osimhen

Dünyaca ünlü yıldızı Galatasaray'a ikna ediyor
''Şike yaptı'' iddiası! Savcılıktan 14 futbolcu için tutuklama talebi

14 futbolcuya tutuklama talebi! Kendi maçına 'Rakip kazanır' demişler