AFAD, JAK ve itfaiye ekiplerinin Tatlar Deresi ve çevresinde çalışmaları devam ediyor (5) - Haberler

AFAD, JAK ve itfaiye ekiplerinin Tatlar Deresi ve çevresinde çalışmaları devam ediyor (5)
AA - Alican Ocak - Güncel
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Dron ile yapılan arama çalışmaları Selin sürüklediği araçtan görüntüler Arama kurtarma çalışanlarından görüntüler ANKARA - Başkentte etkili olan sağanak nedeniyle taşan Tatlar Deresi'nde ekiplerin arama çalışmaları devam ediyor.
Dron ile yapılan arama çalışmaları
Selin sürüklediği araçtan görüntüler
Arama kurtarma çalışanlarından görüntüler ANKARA - Başkentte etkili olan sağanak nedeniyle taşan Tatlar Deresi'nde ekiplerin arama çalışmaları devam ediyor. (5)
AA / Alican Ocak - Güncel