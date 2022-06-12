AFAD, JAK ve itfaiye ekiplerinin Tatlar Deresi ve çevresinde çalışmaları devam ediyor (5) - Haberler

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AFAD, JAK ve itfaiye ekiplerinin Tatlar Deresi ve çevresinde çalışmaları devam ediyor (5)

AA - Alican Ocak - Güncel
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Dron ile yapılan arama çalışmaları Selin sürüklediği araçtan görüntüler Arama kurtarma çalışanlarından görüntüler ANKARA - Başkentte etkili olan sağanak nedeniyle taşan Tatlar Deresi'nde ekiplerin arama çalışmaları devam ediyor.

Dron ile yapılan arama çalışmaları

Selin sürüklediği araçtan görüntüler

Arama kurtarma çalışanlarından görüntüler ANKARA - Başkentte etkili olan sağanak nedeniyle taşan Tatlar Deresi'nde ekiplerin arama çalışmaları devam ediyor. (5)

AA / Alican Ocak - Güncel

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