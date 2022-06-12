AFAD, JAK ve itfaiye ekiplerinin Tatlar Deresi ve çevresinde çalışmaları devam ediyor (5) Dron ile yapılan arama çalışmaları Selin sürüklediği araçtan görüntüler Arama kurtarma çalışanlarından görüntüler ANKARA - Başkentte etkili olan sağanak nedeniyle taşan Tatlar Deresi'nde ekiplerin arama çalışmaları devam ediyor. Dron ile yapılan arama çalışmaları Selin sürüklediği araçtan görüntüler Arama kurtarma çalışanlarından görüntüler ANKARA - Başkentte etkili olan sağanak nedeniyle taşan Tatlar Deresi'nde ekiplerin arama çalışmaları devam ediyor. (5) AA / Alican Ocak - Güncel Güncel Haberler

Haberler ›› Güncel ›› AFAD, JAK ve itfaiye ekiplerinin Tatlar Deresi ve çevresinde çalışmaları devam ediyor (5) - Haberler

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.