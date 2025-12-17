Haberler

İçişleri Bakanı Yerlikaya, AFAD Başkanı Pehlivan ve beraberindeki heyeti kabul etti

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, AFAD Başkanı Ali Hamza Pehlivan ve ekibini kabul ederek, AFAD'ın afetlerdeki önemli rolünü vurguladı ve 16. kuruluş yıl dönümünü kutladı.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Afet ve Acil Durum Yönetimi ( Afad ) Başkanı Ali Hamza Pehlivan ve beraberindeki heyeti kabul etti.

Bakanlıkta gerçekleşen kabule ilişkin NSosyal hesabından paylaşımda bulunan Yerlikaya, şunları kaydetti:

"Milletimizin dar gününde daima yanında olan, afetlerle mücadelede, risk yönetiminde bilimsel çalışmaları kendine rehber edinen, arama kurtarma ve insani yardım faaliyetlerinde hep 'en önde' olan, 'dünyanın en büyük iyileştirme operasyonunu' gerçekleştiren, gönüllüleriyle gönülleri fetheden Afad, çalışmalarına ilk günkü azim ve kararlılıkla devam ediyor. AFAD Başkanlığımızın 16. kuruluş yıl dönümü kutlu olsun."

Yerlikaya, paylaşımında, kabule dair görüntülerin yer aldığı videoya da yer verdi.

Video klipte AFAD kurulduğundan bu yana afet günlerinde cansiparane çalışan personele teşekkür eden Yerlikaya, "Kurumsal kapasitemiz, kurumsal yeteneğimiz, kabiliyetimiz, takım ruhumuz gerçekten çok güçlü. Dünyada bilinen, bilinmeyen ama görülen, yaşanan acıların her birinde Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin, insani yardımlarda başta arama-kurtarma olmak üzere gücünün yettiğinin fevkinde teşkilatı var." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA / Alper Şaşmaz - Güncel
Spiker Ela Rumeysa Cebeci tutuklandı

Medyayı sarsan uyuşturucu soruşturmasında ünlü spiker tutuklandı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Gülşah Durbay'ın ardından Şehzadeler Belediye Meclisi yeni başkanını seçecek

Yeni başkan seçimleri öncesi AK Parti'den dikkat çeken karar
Kadınlar daha mı derine defnediliyor? 20 yıllık mezarcıdan merak edilen soruyu yanıt

20 yıllık mezarcı, dilden dile dolaşan iddiayı doğruladı
Köyüne kurduğu tesis ile ürünü 10 kat değerlendi! Çuval çuval ihraç ediyor

Köyüne kurduğu tesis ile ürünü 10 kat değerlendi! Fiyatı da cazip
İfade vermek için adliyeye gelen Ela Rümeysa Cebeci, lavaboda kıyafetini değiştirdi

Testi pozitif çıkan ünlü spikerden adliyede dikkat çeken hamle
Gülşah Durbay'ın ardından Şehzadeler Belediye Meclisi yeni başkanını seçecek

Yeni başkan seçimleri öncesi AK Parti'den dikkat çeken karar
Mehmet Akif Ersoy'un cezaevi günleri: Şokta görünüyordu, avukat hanım ağlıyordu

Akif'in cezaevi günleri: Şokta görünüyordu, avukat hanım ağlıyordu
17 bin metrekare alana inşa ediliyor, Sivas'ın her yerinden görülebiliyor

17 bin metrekare alana inşa ediliyor, her yerden görülebiliyor
AK Partili isim tepki göstermişti! İşte giyimiyle sınırları zorlayan o sunucu

İşte AK Partili ismin bahsettiği o sunuculardan biri
Silahlı kavgada baba öldü, oğlu ve yeğeni yaralandı

Boş arazide gündüz vakti vahşet! Baba öldü, oğlu ve yeğeni hastanede
Mustafa Destici'yi kızdıran rapor! Kameralar önünde yırtıp attı, salon ayakta alkışladı

Destici'yi kızdıran rapor! Yırtıp attı, salon ayağa kalktı
Direksiyon sınavında kurs aracı TOGG ile çarpıştı, sonuç inanılmaz

Direksiyon sınavında kurs aracı TOGG ile çarpıştı, sonuç inanılmaz
Fenerbahçe'de iki imza birden

Resmen açıklandı! İki isme birden peş peşe imza attırdı
Yılın son anketinde sürpriz sonuç! Birinci ne AK Parti ne de CHP oldu

Yılın son anketinde sürpriz sonuç! Birinci ne AK Parti ne de CHP oldu
title