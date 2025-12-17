İçişleri Bakanı Yerlikaya, AFAD Başkanı Pehlivan ve beraberindeki heyeti kabul etti

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Afet ve Acil Durum Yönetimi ( Afad ) Başkanı Ali Hamza Pehlivan ve beraberindeki heyeti kabul etti.

Bakanlıkta gerçekleşen kabule ilişkin NSosyal hesabından paylaşımda bulunan Yerlikaya, şunları kaydetti:

"Milletimizin dar gününde daima yanında olan, afetlerle mücadelede, risk yönetiminde bilimsel çalışmaları kendine rehber edinen, arama kurtarma ve insani yardım faaliyetlerinde hep 'en önde' olan, 'dünyanın en büyük iyileştirme operasyonunu' gerçekleştiren, gönüllüleriyle gönülleri fetheden Afad, çalışmalarına ilk günkü azim ve kararlılıkla devam ediyor. AFAD Başkanlığımızın 16. kuruluş yıl dönümü kutlu olsun."

Yerlikaya, paylaşımında, kabule dair görüntülerin yer aldığı videoya da yer verdi.

Video klipte AFAD kurulduğundan bu yana afet günlerinde cansiparane çalışan personele teşekkür eden Yerlikaya, "Kurumsal kapasitemiz, kurumsal yeteneğimiz, kabiliyetimiz, takım ruhumuz gerçekten çok güçlü. Dünyada bilinen, bilinmeyen ama görülen, yaşanan acıların her birinde Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin, insani yardımlarda başta arama-kurtarma olmak üzere gücünün yettiğinin fevkinde teşkilatı var." ifadelerini kullandı.