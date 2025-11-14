AFAD Genel Müdürü Tatar, Kastamonu Valisi Dallı ile Afet Risklerini Görüştü

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Deprem ve Risk Azaltma Genel Müdürü Prof. Dr. Orhan Tatar, Kastamonu Valisi Meftun Dallı'ya ziyarette bulundu.

İl Afet Risk Azaltma Planı (İRAP) Toplantısı için Kastamonu'da bulunan Tatar, Dallı ile il genelinde afet risklerinin azaltılmasına yönelik yürütülen çalışmalar ve olası afetlere karşı alınabilecek tedbirleri görüştü.

Dallı, ziyaretinden ve şehrin afet yönetimi sürecine katkılarından dolayı Tatar'a teşekkür etti.