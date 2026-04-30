AFAD'dan Başkan Pehlivan'ın Özbekistan temaslarına ilişkin açıklama

Afet ve Acil Durum Yönetimi (AFAD) Başkanı Ali Hamza Pehlivan, Özbekistan'ın başkenti Taşkent'te "Birleşmiş Milletler Deprem Mağdurlarını Anma Uluslararası Günü Programı"na katıldı.

AFAD'dan yapılan açıklamaya göre, Özbekistan Başbakan Yardımcısı Ochilboy Ramatov ve Özbekistan Acil Durumlar Bakanı Aziz İkramov'un ev sahipliğindeki program, Türkiye, Azerbaycan, Çin, Kazakistan, Kırgızistan, Myanmar, Tacikistan, Türkmenistan ve Sırbistan'dan bakan ve üst düzey temsilcilerin, Birleşmiş Milletler Afet Risk Azaltma Ofisi (UNDRR) Direktörü ve Asya Sismoloji Komisyonu Başkanı ve çok sayıda ülkenin katılımıyla gerçekleştirildi.

Burada konuşan Pehlivan, Türkiye'nin 6 Şubat 2023'te yaşadığı "asrın felaketi" ve sonrasında Türkiye Afet Müdahale Planı (TAMP) kapsamında yürütülen arama kurtarma, tahliye, barınma, beslenme ve psikososyal destek gibi alanlarda hayata geçirilen kapsamlı çalışmalar hakkında bilgi verdi.

"Sınır aşan afetler" kavramının gündemde yer alması gerektiğini vurgulayan Pehlivan, "Afetlerle mücadelede başarı, 'birlikte hazırlanma, birlikte önleme, birlikte mücadele etme, birlikte iyileştirme ve birlikte direnç oluşturma' yaklaşımlarıyla mümkündür. Bu bağlamda vurgulamak isterim ki bugünün hazırlığı, yarının kurtuluşudur. Bugünün risk ve zarar azaltma projeleri, geleceğin güvenliğidir." ifadelerini kullandı.

Pehlivan, "Deprem Mağdurlarını Anma Uluslararası Günü"nün yalnızca bir anma günü değil insanlığın afetlere karşı ortak hafızasını ve ortak sorumluluğunu vurgulayan, yüksek farkındalık ve bilinçle hazırlıklı olma kararlılığını teşvik eden bir gün olduğuna dikkati çekti.

Öte yandan Pehlivan, Taşkent'teki temasları kapsamında Özbekistan Acil Durumlar Bakanı Aziz İkramov ve UNDRR Başkanı Kamal Kishore ile ayrı ayrı görüştü.