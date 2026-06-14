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AFAD'dan bazı iller için "sarı" kodlu meteorolojik uyarı

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AFAD, Meteoroloji verilerine dayanarak birçok ilde kuvvetli gök gürültülü sağanak beklendiğini duyurdu. Sel, su baskını ve heyelan gibi olumsuzluklara karşı vatandaşlar uyarıldı.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), bazı iller için kuvvetli ve gök gürültülü sağanak uyarısında bulundu.

AFAD'ın NSosyal hesabından, Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan son bilgi doğrultusunda "sarı" kodla işaretlenen illerin yer aldığı Türkiye haritası paylaşıldı.

Buna göre, Ordu, Trabzon, Rize, Giresun ve Artvin çevreleri, Niğde, Kayseri, Sivas, Yozgat, Çorum, Amasya ve Tokat çevreleri ile Erzincan, Erzurum, Kars, Ardahan, Gümüşhane ve Bayburt çevrelerinde yerel kuvvetli gök gürültülü sağanağın etkili olacağı tahmin ediliyor.

Osmaniye çevreleri ile Kahramanmaraş'ın güneybatı, Adana'nın doğu ve Hatay'ın kuzey ilçelerinde de gök gürültülü sağanağın yerel kuvvetli olması bekleniyor.

Vatandaşlardan, sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu, heyelan, yağış anında kuvvetli rüzgar ve fırtına ile ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olmaları istendi.

Kaynak: AA / Muhammed Nuri Erdoğan
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