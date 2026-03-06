Haberler

AFAD Başkanı Pehlivan, Hatay'da yapımı tamamlanan köy evlerindeki vatandaşları ziyaret etti

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

AFAD Başkanı Ali Hamza Pehlivan, Hatay'ın Kırıkhan ilçesinde yapımı tamamlanan köy evlerinde yaşayan vatandaşlarla bir araya gelerek, yeni yuvalarının hayırlı olması dileklerinde bulundu.

Afet ve Acil Durum Yönetimi ( Afad ) Başkanı Ali Hamza Pehlivan, Hatay'ın Kırıkhan ilçesinde yapımı tamamlanan köy evlerindeki vatandaşlarla bir araya geldi.

Afad'dan yapılan açıklamada, Pehlivan'ın Kırıkhan'daki kırsal mahallerde yapımı tamamlanan köy evlerindeki vatandaşları ziyaret ettiği bildirildi.

Pehlivan'ın Hatay'da gerçekleştirdiği program kapsamında, Saylak, Balarmudu ve Bektaşlı mahallelerini ziyaret ettiği, yeni yuvalarına kavuşanlara "hayırlı olsun" dileklerinde bulunduğu aktarıldı.

Ziyarete, Kırıkhan Kaymakamı Ayhan Akpay, Belediye Başkanı Ömer Erdal Çelik, AFAD Barınma ve Yapım İşleri Genel Müdürü Nehar Poçan ve ilgili kurum kuruluşların temsilcilerinin de katıldığı kaydedildi.

Kaynak: AA / Fırat Taşdemir
Savaşta 7. gün! Tahran'da art arda büyük patlamalar oldu

Başkent saldırı altında, art arda büyük patlamalar meydana geldi
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Küçücük çocuğu tekme tokat dövdüler

Ağlayarak yapma demesine bile aldırmadılar! Dehşete düşüren görüntüler
Savaşın kana buladığı ülke! Bilanço korkunç boyutlara ulaştı

Savaşın kana buladığı ülke! Bilanço korkunç boyutlara ulaştı
İran'dan Tel Aviv'e fırlatılan füzenin üzerine 'Minab okulu kız öğrencilerinin anısına' yazıldı

Bu füze İsrail'e fırlatıldı! Üzerinde yazanlar ise her şeyi anlatıyor
İspanyollar, Türkiye için imza toplamaya başladı

İspanyollar, Türkiye için imza toplamaya başladı
Küçücük çocuğu tekme tokat dövdüler

Ağlayarak yapma demesine bile aldırmadılar! Dehşete düşüren görüntüler
Adana uçağında büyük panik! Yolcular kabusu yaşadı

Adana uçağında büyük panik! Yolcular adeta kabusu yaşadı
Programa damga vuran an: Müsavat Dervişoğlu ile Oğuzhan Uğur konuşurken 'ölüm' haberi geldi

Programa damga vuran an: Konuştukları sırada "ölüm" haberi geldi