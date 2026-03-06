AFAD Başkanı Pehlivan, Hatay'da yapımı tamamlanan köy evlerindeki vatandaşları ziyaret etti

Afet ve Acil Durum Yönetimi ( Afad ) Başkanı Ali Hamza Pehlivan, Hatay'ın Kırıkhan ilçesinde yapımı tamamlanan köy evlerindeki vatandaşlarla bir araya geldi.

Afad'dan yapılan açıklamada, Pehlivan'ın Kırıkhan'daki kırsal mahallerde yapımı tamamlanan köy evlerindeki vatandaşları ziyaret ettiği bildirildi.

Pehlivan'ın Hatay'da gerçekleştirdiği program kapsamında, Saylak, Balarmudu ve Bektaşlı mahallelerini ziyaret ettiği, yeni yuvalarına kavuşanlara "hayırlı olsun" dileklerinde bulunduğu aktarıldı.

Ziyarete, Kırıkhan Kaymakamı Ayhan Akpay, Belediye Başkanı Ömer Erdal Çelik, AFAD Barınma ve Yapım İşleri Genel Müdürü Nehar Poçan ve ilgili kurum kuruluşların temsilcilerinin de katıldığı kaydedildi.