AFAD Arama ve Kurtarma Birlik Müdürü Kaza Sonucu Hayatını Kaybetti

Afyonkarahisar İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) Arama ve Kurtarma Birlik Müdürü Mustafa Eser (42) göreve giderken geçirdiği kaza sonucu hayatını kaybetti. Kaza, Eskişehir'in Sivrihisar ilçesi yakınlarında meydana geldi ve aracın bir kamyonla çarpışması sonucu gerçekleşti. Eser yaşamını yitirirken, aracı kullanan şoför ise ağır yaralandı. Uzun yıllar görev yaptığı Afyonkarahisar AFAD'da tören yapılması bekleniyor.