AFAD Arama ve Kurtarma Birlik Müdürü Kaza Sonucu Hayatını Kaybetti
Afyonkarahisar İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) Arama ve Kurtarma Birlik Müdürü Mustafa Eser (42) göreve giderken geçirdiği kaza sonucu hayatını kaybetti. Kaza, Eskişehir'in Sivrihisar ilçesi yakınlarında meydana geldi ve aracın bir kamyonla çarpışması sonucu gerçekleşti. Eser yaşamını yitirirken, aracı kullanan şoför ise ağır yaralandı. Uzun yıllar görev yaptığı Afyonkarahisar AFAD'da tören yapılması bekleniyor.
Afyonkarahisar İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü ( Afad ) Arama ve Kurtarma Birlik Müdürü Mustafa Eser (42) göreve giderken geçirdiği kaza sonrası hayatını kaybetti.
Edinilen bilgilere göre, kaza Eskişehir'in Sivrihisar ilçesi yakınlarında meydana geldi. Kurum aracı ile Ankara'ya göreve gittiği belirtilen Eser'i taşıyan aracın bir kamyonla çarpıştığı kaydedildi. Kazada Eser yaşamını yitirirken, aracı kullanan şoförün ise ağır yaraladığı bildirildi.
Eser için uzun yıllar görev yaptığı Afyonkarahisar AFAD'da tören yapılması bekleniyor. - AFYONKARAHİSAR