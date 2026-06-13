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Gaziantep'te 4.6 büyüklüğünde deprem

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AFAD, Gaziantep Nurdağı merkezli 4.6 büyüklüğündeki depremin ardından yapılan açıklamada, an itibarıyla olumsuz bir durum bulunmadığını ve saha tarama çalışmalarının devam ettiğini duyurdu.

AFAD: OLUMSUZ BİR DURUM BULUNMAMAKTADIR

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) tarafından depremin ardından yapılan açıklamada, "Gaziantep ilimizin Nurdağı ilçesinde saat 00.08'de meydana gelen ve Gaziantep, Kahramanmaraş, Kilis, Osmaniye ve Hatay illerimizde hissedilen 4.6 büyüklüğündeki deprem sonrası, an itibarıyla, olumsuz bir durum bulunmamaktadır. Saha tarama çalışmaları devam etmektedir. Etkilenen vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimizi sunarız" ifadelerine yer verildi.

Hüseyin Samet ÖKSÜZ/ANKARA,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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